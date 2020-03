Coronavirus, controlli a campione lungo la rotonda Po

CASALMAGGIORE (11 marzo 2020) - Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore e polizia provinciale di Cremona si stanno alternando lungo la rotonda Po per verificare a campione che chi circola per le strade della città e dintorni abbia la giustificazione per poterlo fare, date le restrizioni in atto a causa del Coronavirus. In base alle regole del decreto governativo, i cittadini possono muoversi solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute", oppure se stanno rientrando a casa. E’ consigliabile avere con sé il modulo apposito dell’autocertificazione. In caso contrario viene compilato sul posto. Nella mattinata di ieri non sono emersi problemi particolari. La stragrande maggioranza delle persone sottoposte a controllo si stava infatti recando al lavoro.

