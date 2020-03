Coronavirus, Croce Rossa di Casalmaggiore: "Alla spesa ci pensiamo noi"

CASALMAGGIORE (11 marzo 2020) - Il comitato locale della Croce Rossa di Casalmaggiore apre le porte ai volontari temporanei e attiva anche i servizi del pronto farmaco e pronta spesa. Un surplus di attività oltre quella regolarmente già svolta a livello sanitario. «Faccio mie le parole del presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca», dice Rino Berardi, presidente del comitato locale della CRI di Casalmaggiore: «Facciamo in modo che il 'tempo dell’allerta si trasformi nel «tempo della gentilezza»: aiutiamo, in questi giorni più che mai, le persone anziane facendo loro la spesa affinché evitino inutili contatti con luoghi esposti al pubblico. Compresi i farmaci».

Berardi spiega che i volontari hanno accolto l’invito del presidente nazionale a mettersi a disposizione: «Noi lo faremo con due automezzi. Chi avesse bisogno può contattare il numero 0375-200366 ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Ci rivolgiamo naturalmente a chi si trovasse nelle reali necessità di avere una mano, come persone che vivono sole, over 65, chi abita in zone isolate e non può muoversi. Noi raccoglieremo le prenotazioni, faremo le spese anticipando il pagamento che poi documenteremo con lo scontrino per il rimborso».

Non basta: «Abbiamo anche attivato, sulla base della determinazione del comitato nazionale, la possibilità di integrare volontari temporanei. Al riguardo abbiamo già ricevuto richieste di informazioni da parte di cittadini che si sono messi a disposizione. Non sono richieste particolari specializzazioni, solo la formazione per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO