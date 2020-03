Taglio alberi, chiude la Sp31

CALVATONE (9 marzo 2020) - In Comune di Calvatone per permettere l’esecuzione del taglio di alberi poste in fregio alla strada Provinciale SP31 all’interno dell’Oasi Le Bine, la Provincia di Cremona ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP31 “Calvatone - Tornata” dal km 0+300 al km 1+160 nel territorio comunale di Calvatone, da oggi al 14 marzo e dal 16 al 20 marzo dalle 7 alle 18.

I veicoli provenienti da Drizzona e Calvatone diretti ad Acquanegra sul Chiese dovranno utilizzare come percorso alternativo la SPEXSS10 “Padana Inferiore” in territorio della Provincia di Cremona proseguendo in direzione Mantova, indi svoltare lungo la SP67 in territorio della Provincia di Mantova. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Acquanegra sul Chiese diretti a Drizzona e Calvatone.