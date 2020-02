Per il funerale del volontario altoparlanti fuori dalla chiesa

RIVAROLO DEL RE (29 febbraio 2020) - Il feretro in chiesa, i fedeli all’esterno a seguire la funzione grazie a un sistema di amplificazione. Accadrà oggi alle 10 per i funerali in forma privata di Carlo Alberto Poltronieri, 72 anni, ex meccanico, volontario molto stimato e apprezzato per quanto faceva con grande disponibilità a favore della Parrocchia e della Tenda di Cristo e a Casalmaggiore come membro dell’Associazione nazionale carabinieri.

