«Ora pagate 254 mila euro», ma il Comune contesta l’ingiunzione

VIADANA (29 febbraio 2020) - L’udienza di martedì è stata rinviata ma la grana rimane, tutta intera. Il Comune di Viadana, infatti, è chiamato a rispondere al decreto ingiuntivo promosso dalla società Banca Farmafactoring Spa per il pagamento di 254.357,48 euro, oltre agli interessi di mora e circa 3 mila euro di spese legali, per fatture di servizi non saldate in passato. L’istituto di credito avrebbe ricevuto crediti da parte di un’azienda che aveva fornito servizi al Comune e ora ne ha chiesto il pagamento. Una richiesta che il Comune contesta, sostenendo che la somma di cui si chiede il pagamento era maturata a fronte del passaggio del servizio di illuminazione pubblica dalla gestione di Edison a quella di Citelum. E in quella circostanza si sarebbero verificati ritardi da parte del nuovo gestore nell’iter di voltura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO