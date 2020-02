Attivato un varco elettronico in via Beduschi

CASALMAGGIORE (19 febbraio 2020) - «Dopo i positivi risultati ottenuti nell’anno 2018 sia nel campo della sicurezza stradale che nel campo della sicurezza pubblica dal varco elettronico sulla SP343, abbiamo confermato il progetto Città Sicura, estendendolo anche su Martignana di Po, sulla SP 85. L'installazione a Martignana è avvenuta nell'agosto scorso. E' già attivo anche il varco elettronico bidirezionale in via Beduschi nei pressi della rotonda del ponte sul Po». Lo annuncia il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni. «Si tratta di un noleggio a canone annuale. Il sistema fornisce alle forze dell’ordine uno strumento di monitoraggio e controllo del territorio, che ha l’obiettivo di centralizzare i dati relativi ai transiti dei veicoli e di fornire una semplice interfaccia per la ricerca e l’incrocio delle informazioni con finalità di pubblica sicurezza».

