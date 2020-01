Ferito con un taglio alla gola, indaga l'Arma

SAN MARTINO DELL'ARGINE (25 gennaio 2020) - I Carabinieri della Stazione di Castellucchio stanno appurando le dinamiche di un incidente che ha visto un cittadino indiano, residente a Castellucchio, essere trasportato all’ospedale di Mantova per una ferita da taglio alla gola, che si sarebbe procurato mentre era nell’abitazione di un conoscente a San Martino dall’Argine e che fortunatamente non ha portato a drammatiche conseguenze. Infatti il taglio è stato superficiale, e alla vittima, che si trovava sotto l’effetto di sostanze alcoliche come appurato dagli accertamenti, è stata data una prognosi di 15 giorni. I militari stanno però ricostruendo le dinamiche dell’incidente che, dai primi accertamenti, sarebbe avvenuto accidentalmente.

