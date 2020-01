Sul Po due isole in vendita

VIADANA (23 gennaio 2020) - Rimangono ancora invendute due isole sul Po che il Comune aveva acquisito a suo tempo dal Demanio, l’Isola Umberto I e l’Isola Santa Lucia, che ora l’amministrazione pubblica ha di nuovo inserito nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Sono entrambe adatte per la pioppicoltura e acquistabili anche a singoli lotti. L'Isola Umberto I è di 56.110 metri quadrati, suddivisa in 14 lotti e avrà una base d'asta di 79.852 euro, mentre l'Isola Santa Lucia è costituita da due lotti per un totale di 13.180 metri quadrati, base d'asta di 29.655 euro.

