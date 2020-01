Chiedono la carità, rubano il portafoglio: due denunciate

VIADANA (18 gennaio 2020) - Era stato avvicinato da tre donne in via Garibaldi, nel mese di dicembre, che, con la scusa di chiedergli la carità, l’avevano borseggiato, sottraendogli il portafogli contenente parecchio denaro contante, da poco prelevato allo sportello bancomat. Cosi I.F., classe 1938 pensionato di Viadana, si era presentato il giorno stesso dai Carabinieri della Stazione di Viadana per sporgere la formale denuncia, visto che lo stesso si era accorto immediatamente di cosa era successo, ma non era riuscito a raggiungere le ladre, molto più veloci di lui nel squagliarsela.

I militari hanno cosi dato avvio ad una mirata attività di indagine, riuscendo pochi giorni fa ad individuare le donne. Venivano riconosciute infatti dalla vittima due donne residenti a Casalmaggiore; le stesse sono state cosi deferite all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto aggravato.