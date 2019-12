Platina International Music Festival è subito un successo

PIADENA DRIZZONA (5 dicembre 2019) - Successo, ieri sera, a Villa Magio Trecchi, per il primo concerto del Platina International Music Festival con la Scuola di Canto Lirico del maestro Salvatore Ragonese, con la collaborazione pianistica del maestro Saverio Martinelli. Si sono esibiti diversi studenti e studentesse cinesi e un georgiano. Calorosi gli applausi. L’evento era pro MIA - Centro antiviolenza di Casalmaggiore e lo saranno tutti i restanti 11 concerti, come ha annunciato il sindaco Matteo Priori. Presenti anche il vicesindaco Gianfranco Cavenaghi, l'assessora alle Pari Opportunità Laura Lucini (che ha tenuto i contatti con MIA), l'assessore ai Servizi Sociali Luciano Di Cesare, l'assessora alla Cultura Federica Pozzi. Ad illustrare le finalità di MIA - Movimento Incontro Ascolto è stata, a nome dell'associazione, Greta Savazzi. Il concerto è stato introdotto, oltre che dal sindaco, dal presidente del Club Rotary Piadena Oglio Chiese, Gianfranco Tripodi, e dalla direttrice artistica Roberta Bambace. Da domani inizia il concorso per giovani talenti.

