Si rompe tubo del vapore, morti due operai in una ditta nel pavese

PAVIA - Due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura di vapore nell'azienda in cui stavano lavorando. L'incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato presso la ditta 'Digima' a Villanterio, un'azienda in provincia di Pavia che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbcr. Secondo quanto riferito dall'Areu, i due lavoratori sono stati investiti da vapori contenenti verosimilmente ammoniaca. Una vittima ha 50 anni, mentre della seconda non sono ancora note le generalità.

Il presidente Attilio Fontana, a nome dell'intera Giunta, esprime il cordoglio della Regione Lombardia per l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due uomini a Villanterio, in provincia di Pavia. "Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di dolore" dice il governatore. "Sono fatti inaccettabili. Anche nei giorni scorsi, ci siamo riuniti con tutti i Prefetti della Lombardia e i soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, sul tema della sicurezza sul lavoro - conclude Fontana - per individuare ulteriori strumenti utili a contrastare questi gravissimi episodi".