Covid: Gelmini, prossime settimane rivedremo coprifuoco

ROMA - La cabina di regia in programma domani posticiperà il coprifuoco «almeno alle 23», ma con i dati in miglioramento e un numero sempre più ampio di cittadini vaccinati «è realistico ipotizzare che nelle prossime settimane verrà rivisto». Lo dice il

Stiamo gradualmente riaprendo il paese, ma la sicurezza è la precondizione necessaria per proseguire con il ritorno alla normalità

ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini in un’intervista nell’edizione di Palermo di 'Repubblica' ribadendo che la ripartenza sarà a «piccoli passi sapendo» però «che la prospettiva certa è quella di poter tornare preso a correre». La migliore «garanzia» per mettersi alle spalle l’emergenza, aggiunge, è «il comportamento responsabile di ciascuno di noi": in queste settimane «stiamo gradualmente riaprendo il paese, ma la sicurezza è la precondizione necessaria per proseguire con il ritorno alla normalità». E dunque va «indossata sempre la mascherina, rispettato il distanziamento sociale e i protocolli anti contagio».

Quanto al green pass per gli spostamenti, il ministro ha ribadito che il governo valuterà come «estenderlo ad altri settori e ad altri servizi», a partire da quello del wedding: "per i matrimoni è assai probabile che per partecipare ai banchetti di nozze servirà essere vaccinati, avere un tampone negativo o possedere ancora gli anticorpi dopo aver contratto il covid». (ANSA)