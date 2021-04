"Da lunedì potremmo essere arancioni"

MILANO (6 aprile 2021) - «Da lunedì potremmo tornare ad essere arancioni, da fine mese dovrebbero arrivare dal governo regole diverse sulle restrizioni e dal mese di giugno si potrebbe riparlare di riacquistata normalità». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al webinar di Aime (Associazione degli Imprenditori Europei) '7 incontri per 7 domande in 70 minutì, sul tema della centralità della Regione per il futuro economico post pandemia.

Il governatore ha precisato: «I numeri della nostra regione stanno migliorando e se continuerà così spero venerdì che potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto di vista epidemiologico sta migliorando, sta rallentando, i numeri sono positivi».

Quindi ha aggiunto: «Il vero discrimine sarà quando la vaccinazione di massa sarà arrivata a un buon punto. Quando avremo raggiunto una buona percentuale di vaccinati potremo parlare di normalità. Ad ora abbiamo fatto 1,8 milioni di vaccini e speriamo che ne arrivino molti per poter far partire la fase massiva».

