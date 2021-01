Dalla Giunta altri 18.377.000 euro per lavoratori autonomi

MILANO (25 gennaio 2021) - La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha approvato un provvedimento con cui si determina l'ampliamento dei soggetti che possono beneficiare della misura ‘Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia’. La cifra messa a disposizione è complessivamente di 18.377.000 euro e va a beneficio dei lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al Registro delle imprese, in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19 con la concessione di un indennizzo una tantum di 1.000 euro che completa e integra i ristori previsti dai provvedimenti statali e da quelli già attivati a livello regionale. Il bando sarà aperto dal 1 al 5 febbraio del 2021.

"Questo intervento - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi - è riservato ad alcune di quelle categorie di lavoratori non contemplati nelle misure precedenti. Nello specifico si tratta di Lombardi particolarmente colpiti dalla crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria; con questa nuova misura riservata alle partite IVA non iscritte al registro delle imprese abbiamo ampliato la platea di beneficiari per riuscire a garantire un sostegno economico ad una ampia fascia di lavoratori". "Anche in questo caso - ha rimarcato l'assessore - abbiamo puntato sulla rapidità di erogazione delle risorse perché lavoratori già in difficoltà non possono anche attendere le lungaggini burocratiche, come avviene per i ristori statali che, oltre ad essere insufficienti tardano ad arrivare aumentando la sfiducia, rabbia e incertezza". È evidente però - ha sottolineato Guidesi - che questa situazione non è più tollerabile ed è per questo che chiediamo con ancor maggior forza al Governo di adoperarsi affinché, in sicurezza, i Lombardi possano tornare a lavorare".

Alla prima finestra di apertura della misura potranno partecipare coloro che operano nelle seguenti categorie: SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing e servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari). INTERMEDIARI, AGENTI E RAPPRESENTANTI - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta, intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari e procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti. FILIERA DEL DESIGN E DEI SERVIZI FOTOGRAFICI - Attività di design specializzate e attività fotografiche.

Alla seconda finestra di apertura del bando potranno partecipare coloro che operano nelle seguenti categorie: FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di programmazione e trasmissioni televisive, servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio, altra Formazione culturale, attività nel campo della regia, altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche. FILIERA DELLO SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI - Gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, attività delle guide alpine, altre attività sportive. FILIERA DEL TURISMO - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, traduzione ed interpretariato. FILIERA DI SERVIZI PER EVENTI, COMUNICAZIONE, MARKETING E PUBBLICITÀ - Pubbliche relazioni e comunicazione, conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, attività delle concessionarie pubblicitarie e attività dei giornalisti indipendenti.

Per tutte le informazioni necessarie consultare il seguente sito internet https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e informazioni/imprese/imprese-commerciali

