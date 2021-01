Tre Regioni chiedono zona arancione in tutta Italia

MILNO (11 gennaio 2021) - Lombardia, Campania e Friuli Venezia Giulia avrebbero chiesto al Governo che tutt'Italia diventi un’unica zona arancione. La maggioranza dei presidenti, secondo quanto si apprende, avrebbe condiviso la necessità di mantenere le misure nelle prossime settimane, ma Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Vincenzo De Luca avrebbero chiesto una linea di prudenza uguale per tutta Italia, con il Paese in zona arancione ed eventualmente ulteriori strette in caso di peggioramento dei dati. Dai presidenti sarebbe poi arrivata al Governo la richiesta di ristori certi per le attività che rimarranno chiuse. (ANSA).