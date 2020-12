Covid in Italia: contagi in netto calo, diminuiscono anche le vittime

ROMA (9 dicembre 2020) - Netto calo dei contagi. Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 499.

Sono 118.475 i tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.

Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 710.515 (-27.010), i guariti e dimessi 997.895 (+39.266). (ANSA)