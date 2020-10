Covid, Fontana: le nuove misure non saranno drammatiche

MILANO (16 ottobre 2020) - «Le nuove misure non saranno misure drammatiche». Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, dopo l’incontro con i sindaci in videoconferenza parlando della prossima ordinanza che potrebbe essere emanata tra questa sera e domani. «I lombardi posso essere meno preoccupati - ha aggiunto rispondendo ad una domanda - ma devono essere attenti alle misure altrimenti c'è il rischio che l'epidemia degeneri». «Io - ha anche detto - sono meno preoccupato che a marzo».

Le misure che la Regione Lombardia prenderà riguarderanno in particolar modo il trasporto locale e la scuola: è quanto ha detto il presidente Attilio Fontana, al termine dell’incontro con i sindaci e i capigruppo in Consiglio regionale a cui ha partecipato anche il prefetto di Milano Renato Saccone. Fontana ha spiegato che le proposte elaborate saranno valutate dal Cts che si riunirà oggi e «il primo argomento è ridurre le persone sul trasporto pubblico locale» e quindi, legato a questo tema, «tutti ritengono sia necessario chiedere che si proceda a una didattica a distanza non assoluta ma parziale, che ci sia una possibilità di avere un’alternanza di didattica a scuola e a casa». La didattica a distanza riguarderà solo le scuole superiori. "Abbiamo chiesto che si cerchi di organizzare la distribuzione dell’inizio delle attività scolastiche, questo dovrebbe portare a una riduzione delle presenze trasporto pubblico». Un’altra proposta che faremo al Comitato tecnico scientifico "è di richiedere al sistema universitario la possibilità di insistere sulla didattica a distanza con l’esclusione delle matricole e degli specializzandi".

E ancora: «Abbiamo pensato che sia opportuno sospendere ogni attività sportiva di contatto, anche per la categoria dilettanti, ma non gli allenamenti».

Il governatore Fontana ha anche parlato dei pubblici esercizi: «Divieto del consumo di bevande sul suolo pubblico dopo una certa ora. È stato richiesto dai sindaci che si proceda a maggiori controlli perché le misure trovino una applicazione precisa. Non abbiamo ancora stabilito l’orario per il divieto di consumo di bevande perché vogliamo sentire il Comitato tecnico scientifico».

