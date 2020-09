Chi ha avuto il Covid non pagherà il ticket sui follow up per tutto il 2020

MILANO (7 settembre 2020) - “I cittadini lombardi che hanno avuto il Covid e che devono sottoporsi a esami e visite di accertamento dovute alla malattia continueranno a non pagare il ticket sanitario per tutto il 2020. La Giunta regionale ha, infatti, approvato il rinnovo dell’esenzione con codice D97“. Lo rendono noto il presidente della Regione Lombardia e l’assessore al Welfare.

Agevolazione per tutte le attività di follow up

“L’agevolazione comprende tutte le attività di follow up post Covid – spiega l’assessore – quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici a esse collegate. Sono inclusi anche i colloqui psicologici/clinici. Particolarmente importanti per molte persone colpite da coronavirus”.

Beneficio varato in giugno

Il beneficio era stato introdotto il mese di giugno scorso con validità fino a oggi, 7 settembre, in previsione di una norma analoga a livello nazionale.

Lombardia estende durata temporale della misura

“Non essendo stabilita alcuna agevolazione da parte del Governo – conclude l’assessore al Welfare – la Lombardia ha deciso di estendere temporalmente questa importante misura, ritenendo fondamentale ogni attività di controllo e di indagine diagnostica successiva alla malattia”.

Per quota 2021 valutazione in base a quadro epidemiologico

Il provvedimento dell’esenzione dal ticket sanitario per chi ha avuto il Covid ha una copertura finanziaria di 4,4 milioni per il 2020. In sede di bilancio, e a fronte dell’evoluzione del quadro epidemiologico, sarà definita la quota per il 2021.

