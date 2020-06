Legale Fontana deposita in procura dossier 'clima odio'

MILANO (4 giugno 2020) - Una trentina di pagine di documenti, intitolate «clima di odio», in cui vengono raccolte tutte le minacce ed intimidazioni on line e non solo rivolte al governatore lombardo Attilio Fontana, sotto scorta. Le ha depositate oggi in Procura a Milano, come «produzione documentale», il legale del presidente, l’avvocato Jacopo Pensa. Ci sono anche lettere anonime spedite alla famiglia Fontana, come una nella quale si paventa «un incidente stradale occasionale». Le carte sono state depositate al pm Alberto Nobili, capo dell’antiterrorismo.

