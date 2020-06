Ferrovie: dal 3 giugno Trenord torna a servizio pre-Covid

MILANO (1 giugno 2020) - Da mercoledì il servizio di Trenord, che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, tornerà ad offrire gli stessi posti di prima dell’emergenza Coronavirus, almeno sulle linee di maggior afflusso, pur garantendo il distanziamento. Negli orari di punta, sulle direttrici più frequentate ci saranno infatti più vagoni. «Per l’avvio della nuova fase, le corse in Lombardia aumenteranno da 1500 a circa 1900 al giorno: sarà garantito il 100% del servizio sulle grandi direttrici suburbane e i principali collegamenti regionali nelle ore di punta - spiegano dalla società -. Su tutte le linee a maggiore domanda, dove è più altro il rischio di stress delle misure di distanziamento a bordo, l’offerta sarà potenziata con composizioni più capienti, garantendo quindi il 100% dei posti pre-Covid». Ritornerà poi il collegamento aeroportuale Malpensa Express da Milano Cadorna ogni 30 minuti, in aggiunta a quello già attivo su Milano Centrale per un totale di 107 corse al giorno da e per l’aeroporto.

