Coronavirus: Gallera, arriveremo a 23mila tamponi al giorno

MILANO (26 maggio 2020) - Nel giro di tre settimane la rete dei laboratori della Lombardia riuscirà a fare 8.380 tamponi in più al giorno «passando dall’attuale capacità giornaliera complessiva di 15.200 a 23.580», come ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Da un lato, sono stati «siglati i primi contratti integrativi da parte di ATS Città Metropolitana di Milano con Cerba e da parte di ATS Brescia con Synlab, per una produzione incrementale destinata all’utilizzo pubblico (l'80% sull'aumento complessivo della produzione) rispettivamente di 1.600 e 5.200 tamponi al giorno"», dall’altro si stanno rafforzando i laboratori con "l'installazione di estrattori e macchinari ad alta tecnologia che, a partire da oggi, porteranno ad innalzare la capacità». Questo rafforzamento riguarda l’ASST di Lecco, Niguarda di Milano, Lariana, Bergamo Est, Milano Ovest e l’IRCCS Policlinico "per ulteriori 1.580 tamponi al giorno». «Grazie a questo articolato piano di rafforzamento - ha spiegato Gallera - il sistema lombardo riuscirà a migliorare questa delicata fase di contenimento del Covid-19 assicurando la realizzazione del tampone in modo tempestivo ai cittadini, in ospedale e sul territorio, in base a quanto previsto dalle normative regionali recentemente aggiornate».

