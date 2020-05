Coronavirus, Fontana: 'Sfiducia a Gallera e al suo staff? Una vergogna'

MILANO (3 maggio 2020) - «Lunedì (domani, ndr) si discuterà in Consiglio regionale una sorta di mozione di sfiducia nei confronti all’assessore Giulio Gallera e di tutto lo staff tecnico che ci ha supportato in questo periodo. È una vergogna». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha bollato il documento del Pd lombardo che chiede un cambio radicale dell’assetto politico e tecnico dell’assessorato regionale al Welfare che ha gestito l’emergenza Covid. «E' una vergogna anche perché si tratta di persone di grandissima qualità, che hanno passato giorno e notte in Regione per dare risposte a quello che succedeva e alcune hanno anche perso la salute, come il direttore generale che è stato in ospedale per 15 giorni», ha aggiunto il governatore a Radio Padania, riferendosi in particolare al dg Luigi Cajazzo colpito dal Covid.

Per Fontana, inoltre, il tentativo di sfiducia è «contraddittorio» e «inqualificabile» rispetto all’avvio della commissione regionale d’inchiesta, istituita su richiesta delle opposizioni. Secondo Fontana, in Lombardia i gruppi di minoranza Pd ed M5S, «si muovono in maniera esattamente opposta a quella proposta ufficialmente da Conte».

E ha continuato: «Sono tutte situazioni un po' anomale. Vedi a livello nazionale che attacchi vengono rivolti alla Regione Lombardia, è una vergogna nazionale e internazionale che si raccontino tante bugie, che si facciano processi quando ancora la situazione non è completata. È una cosa che ti lascia capire la qualità delle nostre opposizioni, dei nostri avversari politici, che cercano di speculare in ogni modo anche su un dramma come quello che stiamo ancora vivendo. Credo che queste siano cose non degne di un Paese civile e democratico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO