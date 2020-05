Coronavirus: oltre 28 mila le vittime. In calo i malati, -239 in un giorno

ROMA (2 maggio 2020) - Sono salite a 28.710 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 474 in un giorno. Il dato - che però comprende 282 decessi extraospedalieri avvenuti già ad aprile e registrati solo oggi - è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.704, con un decremento di 239 persone (ieri erano stati -608 i malati rispetto al giorno precedente). Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900.

L'aumento dei casi totali di Coronavirus In Italia (il dato che comprende positivi, vittime e guariti) nelle ultime 24 ore si concentra - secondo i dati della Protezione Civile - in Lombardia (+533), in Piemonte (+495) e in Emilia-Romagna (+206). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+1) e Sardegna (+2). Nessun caso registrato in Calabria. Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 84.

Sono 79.914 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri.

