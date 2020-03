Coronavirus: aziende lombarde pronte a fermarsi

Le associazioni territoriali di Confindustria Lombardia «stanno lavorando sin dal primo giorno dell’emergenza, anche attraverso l’istituzione di task-force dedicate, e sono disponibili a mettere in campo un codice di autoregolamentazione in linea con le prescrizioni sanitarie più ferree e autoimporsi una sospensione in caso di impossibilità a soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dall’emergenza». Lo si legge in una nota diffusa a seguito della seduta straordinaria del Comitato di Presidenza.