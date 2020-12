Il Giallo di Capodanno di Fabiano Massimi in regalo con La Provincia del 31 dicembre

CREMONA (29 dicembre 2020) - C’è un poliziotto della questura di Modena in trasferta a Cremona e c’è l’amica intuitiva che lo raggiunge nel fine settimana. Va da sé che lei è innamorata di lui e che lui la considera un’amica e basta. E poi ci sono il Covid, le mascherine e la paura, la gente chiusa in casa e negozi e ristoranti costretti a riabbassare le saracinesche dopo il lockdown di primavera. Parte da questi ingredienti il racconto di Fabiano Massimi che i lettori de «La Provincia» avranno in regalo il 31 dicembre, con l’ultima edizione dell’anno del giornale. Massimi è il vincitore della giuria tecnica del concorso Giallo a Palazzo, organizzato da ConfCommercio Cremona e da «La Provincia».

Si è infatti deciso di replicare anche a San Silvestro l’iniziativa nata a Ferragosto di due anni fa, che ha avuto un ottimo riscontro tra i lettori. Giovedì «La Provincia» uscirà con una sovracopertina di otto pagine tutte da leggere e da conservare. Cambia l’autore - in precedenza i racconti erano stati scritti dal cremonese Marco Ghizzoni -, ma non l’illustratore del testo. Ancora una volta, infatti, Graziano Bertoldi, eclettico artista cremonese, ha accettato di realizzare i disegni che accompagnano il racconto. Lo ha fatto con il consueto entusiasmo e con la voglia di dare una mano che lo contraddistingue.

Per i lettori digitali, ricordiamo che per sfogliare Il giallo di Capodanno bisogna cliccare su cambia edizione una volta che si è entrati nell'edicola digitale.