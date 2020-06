«Mangiare sano» rafforza le difese immunitarie

CREMONA (8 giugno 2020) - Una dieta equilibrata, nove suggerimenti da seguire e alcune ricette di facile esecuzione: è quanto offre la lettura di Mangiare sano, il libro che Francesco Puerari - già medico anestesista, da anni impegnato come dietologo in libera professione - ha scritto per aiutare un amico e le proprie figlie a fronteggiare il Coronavirus. Ben inteso: nessun cibo evita il contagio. Ma un regime alimentare corretto e adeguato fortifica le difese immunitarie di ciascuno di noi e aiuta a contrastare meglio le infezioni. Da sabato prossimo il libro, stampato da Fantigrafica, sarà in vendita in edicola con La Provincia al costo di 8,80 euro più il prezzo del quotidiano. È già possibile la prenotazione.

Nel volume sono pubblicate numerose ricette e un esempio di regime alimentare da seguire per un paio di settimane. Nulla di punitivo, anzi. Tra gli alimenti che contribuiscono a fortificare il corpo (e di sicuro anche lo spirito) ci sono il cioccolato e l’alcol a bassa gradazione e in quantità moderata, come può essere offerto da un bicchiere di sangria. L’invito è inoltre a nutrirsi di luce e di colori. Dai raggi solari, oltre che da alcuni alimenti, catturiamo la vitamina D, mentre è la vitamina A a regalare il viola alle melanzane, il blu ai mirtilli o il verde scuro agli spinaci. Le ricette hanno infine una particolarità: oltre a indicare le kcalorie per ogni porzione, segnalano di ciascun piatto gli alimenti che aumentano le difese immunitarie.