Covid, lieve aumento dei ricoveri, 28 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 9.983 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 893 i casi di positività al Covid-19 riscontrati, 28 dei quali nella provincia di Cremona, registrando un tasso di positività dell'8,9%. Calano di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva, ma al contempo aumentano di 9 i ricoveri in reparti ordinari. Sono 13 i decessi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, zero vittime in provincia.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA