Covid, discesa dei ricoveri, 170 casi in provincia

CREMONA - Sono 44.555 i tamponi effettuati oggi in Lombardia, che hanno riscontrato 6.092 casi di positività, 170 dei quali solo nella provincia di Cremona. Il tasso di positività rimane stabile al 13,6%, mentre i ricoveri continuano a diminuire: 56 in meno nei reparti ordinari e 3 in meno nelle terapie intensive. Sono 24 i nuovi decessi in regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA