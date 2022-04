ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Calcio, la Pergolettese vince in casa e va ai playoff. Covid, calo di ricoveri ordinari, 177 casi in provincia. Basket, pronostico rispettato: Vanoli battuta dalla Germani Brescia (76-88). Vialli, Ruggeri e Attanasio: uniti dall’amore per la terra e i suoi valori. Il sole a sorpresa ha illuminato la seconda giornata della città giardino