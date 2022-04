Covid, calo di ricoveri ordinari, 177 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 45.879 tamponi effettuati sono 5.972 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, 177 nella provincia di Cremona, con un indice di positività in discesa al 13% (ieri era al 14,1%). Salgono di poco i ricoverati in terapia intensiva (39, +2), mentre scendono i pazienti negli altri reparti per la cura del Covid (1.158, -20). I morti sono 23 per un totale di 39.814 decessi dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute. (ANSA)



I NUOVI CASI PER PROVINCIA