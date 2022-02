ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

La scelta: «Di questo vaccino non mi fido assolutamente. La vita vale più del posto». In tribunale. Molestie? No, stalking. Casalinga incubo dei vicini. La mamma: «Davide ha la sindrome di Down, nessuno lo porta al lavoro». Siccità, stretta di mano simbolica sul Po senz'acqua: «Un flagello». Febbraio 'pazzerello': dai 18 gradi di temperatura alla spolverata di neve