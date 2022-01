ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Covid, da Roma poche mascherine: le scuole comprano le Ffp2. Cremona, fronte compatto in Consiglio: «Torni Medicina dello Sport». Burgazzi: «La cultura per il riscatto. È li che dobbiamo investire». Bosco del tempo, lavori in corso a Ombriano. Calcio, stage della Nazionale: Alessandro Bastoni ko