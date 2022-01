ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Covid: in Lombardia 38 decessi, quasi 37mila nuovi casi; 1188 a Cremona. Scuolabus e navette per studenti, dal 10 gennaio al 10 febbraio niente green pass. Castelleone, una domenica da ricordare tra Antiquaria e Striscia la notizia. Politecnico, la supercar senza pilota trionfa a Las Vegas. Basket Serie A: per la Vanoli fine di un incubo, Sassari sconfitta 89-80