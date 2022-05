Myss Keta: prima data a Cremona con gli inediti del nuovo album Club Topperia

CREMONA - La fine del mondo? È sotto il vestito di Myss. Non certo sulla sua agenda, perché anche durante l'apocalisse la nostra diva non rinuncia a sfrecciare sul lungomare a bordo di una Giulietta Spider, capelli «biondo Carrà» al vento e il volume a palla sulle note di una canzone estiva, che dai favolosi anni Sessanta rimbalza in un tempo indefinito.

Campionata in chiave techno, ca va sans dire. Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, è uscito il 6 maggio 'Finimondo', il nuovo singolo di Myss Keta che anticipa Club Topperia, il prossimo album in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia.

Myss Keta

Prodotto dal giovane e talentuoso producer Greg Willen, con la partecipazione di Walter Ferrar alla I miei migliori complimenti, 'Finimondo' è il racconto lisergico di un incontro a un after in riviera che si trasforma in un week end in stile "Paura e delirio a Gabicce Mare».

Una cartolina che arriva dalla rovente estate di un futuro imprecisato, fra scenate di gelosia, dirty talking, drink dai colori sgargianti e sfrenato dancefloor.

A CREMONA LA PRIMA DATA: 4 GIUGNO

L’iconica cantante milanese dal volto mascherato - la sua vera identità è un mistero ma la fama e la carriera della rapper milanese sono in ascesa - si prepara così a lasciare la sua Porta Venezia per incontrare i fan di tutta Italia, in ben 11 serate dove la musica, tra pop ed elettronica, sarà la vera protagonista, insieme alla voce e al divertimento del pubblico che finalmente ritorna sotto cassa. Sabato 4 giugno sarà a Cremona per il Tanta Robba Festival in the park e Cremona Pride. L’occasione è quella di presentare per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo album Club Topperia.

Ecco le altre date