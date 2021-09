Bozzolo, un festival per don Mazzolari

BOZZOLO - L’attualità e, se così si può dire, la novità di don Primo Mazzolari trovano conferma nella tre giorni che si aprirà domani per terminare domenica nella sua Bozzolo. Con il pensiero e la figura del prete del Boschetto si metteranno a confronto scrittori, attori, musicisti, studiosi e uomini di chiesa e di cultura ma anche sportivi, economisti, docenti universitari, nel corso di un fittissimo calendario di iniziative.

«L’uomo ritorna... — Dialoghi sull’uomo con don Primo Mazzolari» è il titolo della seconda edizione della rassegna organizzata dalla Fondazione Don Primo Mazzolari che vedrà protagonisti, come detto, personaggi che in apparenza potrebbero sembrare lontani dalla riflessione teologica e sociale come lo scrittore Carlo Lucarelli che domani alle 18.30 sotto la loggia del Comune parlerà sul tema «Scrivere oggi». Prima di lui, alle 17.30, sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, ad aprire ufficialmente la serie degli appuntamenti con la relazione «Don Primo Mazzolari, oggi».



Sabato alle 21 alla Cascina Paganini sarà la volta di Cochi Ponzoni a vestire i panni del sacerdote e a esibirsi in un recital accompagnato dalla Musikorchestra del contrabbassista Luca Garlaschelli affiancato dall’armonica cromatica di Giuseppe Minci e dalla fisarmonica di Nadio Marenco. Un evento molto atteso al termine di una giornata molto intensa con il pomeriggio in libreria nella chiesa di San Francesco dove dalle 16.30 Renato Bottura e Veronica Borini tratteggeranno diversi aspetti dell’insegnamento di don Primo con uno sguardo al dramma della violenza sulle donne in Congo. Alle 19 il trasferimento in cascina per lo spettacolo musicale di «1234» con la voce di Maria Teresa Folli e l’apericena prima del recital di Ponzoni.



Domenica la conclusione della tre giorni con l’incontro in oratorio dalle 19 con il mitico bomber dell’Inter, della Juve e della Nazionale Roberto Boninsegna e il triplista azzurro Andrea Dallavalle, finalista olimpionico a Tokyo. I «Dialoghi sullo sport» saranno condotti dal giornalista Giulio Giovannoni e saranno seguiti dagli interventi di Luca Fantacci, economista della Bocconi, Beatrice Gatteschi, educatrice de «La piccoletta barca», Roberto Maier, teologo, Barbara Rossi, docente di scienze religiose. Maier e Fantacci alle 16.30 a Palazzo Casalini affronteranno la questione del sistema economico alla luce del

Un’iniziativa insolita ma decisamente importante che ha comportato uno sforzo notevole per la Fondazione che raccomanda a tutte le persone interessate di munirsi del Green Pass per partecipare ai vari appuntamenti. Info: 0376/920726, info@fondazionemazzolari.it, www.fondazionemazzolari.it.