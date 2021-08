«È come ritornare a vivere»

CREMONA - S’intitola «Al di là del mare», è il nuovo film di Carlo Alberto Biazzi, giovane cineasta cremonese che non ha desistito e dopo un anno e mezzo di stop torna dietro la macchina da presa.

È stata dura, ma ora ritornare sul set è come tornare a vivere. Le riprese avrebbero dovuto iniziare nell’aprile 2020, ma sono state bloccate dalla situazione pandemica

«È stata dura, ma ora ritornare sul set è come tornare a vivere — racconta —. Le riprese avrebbero dovuto iniziare nell’aprile 2020, ma sono state bloccate dalla situazione pandemica. Abbiamo riprogrammato tutto per il settembre successivo, ma ancora una volta il set è sfumato. Ora sembra la volta giusta, incrocio le dita, ma il primo ciak dovrebbe essere il 18 settembre prossimo. Speriamo che questa sia la volta buona, noi siamo pronti. In questo periodo stiamo definendo gli ultimi dettagli».

Il film sarà girato nello Spezzino, tra Biassa, i boschi del Telegrafo e Lerici, più qualche ciak in Toscana. La determinazione non manca a Biazzi e così pure la voglia di raccontare belle storie: «Al di là del mare racconta del rapporto fra un nonno e il nipote, il nonno fa conoscere al ragazzino il mondo attraverso le fiabe, siamo nel 1946 — racconta —. La sceneggiatura è firmata da Sergio Pierattini, la storia si ispira, idealmente, ai miei nonni. Uno dei miei nonni era un partigiano, credeva nella libertà, l’altro ha capito che la terra non lo avrebbe tradito e le ha dato fiducia. Si chiamavano Fiorino (Soldi, direttore de «La Provincia») e Giovanni, da loro avrei imparato molto. Forse il bambino del film sono io. In un mondo che sta perdendo lentamente il senso dei sentimenti più puri, che dà per scontato anche un abbraccio, Al di là del mare vuole raccontare l’importanza dei sogni, dei ricordi, delle speranze e del perdono».

A interpretare il nonno sarà Eros Pagni che ha accettato l’invito di Biazzi a vestire i panni dell’anziano protagonista del film, al suo fianco ci sarà Gabriele Casavecchia di 10 anni, di La Spezia: «Nel cast ci sarà anche Serena Grandi il cui personaggio sarà una vera sorpresa — prosegue Biazzi —. Ho coinvolto nel mio nuovo corto anche la cremonese Claudia Scaravonati di cui sono amico da sempre e che da pochissimo è diventata mamma, ma questo non le impedirà di essere sul set a metà settembre. Le luci sono di Luciano Tovoli e dedicherà questo mio lavoro a Francesco Freda che è stato il mio mentore». Insomma tutto è pronto per il primo ciak di Al di là del mare, una storia ambientata nel secondo dopoguerra in terra ligure, un omaggio alla memoria e all’importanza del rapporto fra generazioni.

«La scrittura di Pierattini è perfetta, non ha una sbavatura — spiega il regista —. È un punto di partenza importante e prezioso per il mio lavoro».

Biazzi torna dietro la macchina da presa dopo Il padre di mia figlia, presentato a Cannes nel 2017 e vincitore nel medesimo anno del Premio della giuria all’Around International Film Festival di Berlino. E se il set di metà settembre permetterà a Biazzi di tornare a fare cinema, il regista cremonese in questo periodo in cui le attività di spettacolo sono state sospese e bloccate dalla pandemia ha trovato modo di coltivare la propria creatività. «Ho scritto la sceneggiatura di un documentario commissionato dalla BNL e dedicato alla raccolta di opere d’arte del Novecento che l’istituto bancario conserva nei propri caveau — spiega —. Il titolo del documentario sarà Forte e gentile e il riferimento va alla figura femminile nell’arte contemporanea. Il documentario permetterà di visitare, in prima assoluta, una collezione d’arte che in pochissimi hanno fino ad ora avuto modo di apprezzare».