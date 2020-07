«La vita in un giorno: condividi la tua storia»

CREMONA (20 luglio 2020) - Regista e allo stesso tempo attore per un giorno: protagonista di un video che potrebbe guadagnarsi un posto in prima fila in un docufilm di portata globale. Ecco come puoi diventare la star di uno storico documentario di respiro internazionale, prodotto da Ridley Scott, diretto da Kevin Macdonald e girato da te. Il 25 luglio è il giorno dell'evento planetario lanciato da YouTube. Partecipare è semplice: riprendi la tua giornata e condividi la tua storia.

Partecipare è semplice: il 25 luglio, prendi la tua videocamera o il tuo smartphone e riprendi la tua giornata. Potresti registrare la tua giornata tipo con lavoro, famiglia e amici oppure condividere un evento speciale, ad esempio il giorno del tuo matrimonio, importanti novità in arrivo o la nascita di un bambino. Potresti mostrare il tuo graduale ritorno alla normalità o qualcosa per cui stai lottando. In alternativa, potresti decidere di riprendere una persona che trovi interessante e immortalare tutto il suo 25 luglio. Il video dovrebbe rispondere a quattro domande: Cosa ti sta a cuore? Di cosa hai paura? Cosa vorresti cambiare nel mondo o nella tua vita? Cos'hai in tasca? La cosa più importante è dare una testimonianza personale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 luglio al 2 agosto. Alla chiusura delle iscrizioni, un team di ricercatori ed editor esaminerà i clip ricevuti. L'autore del filmato utilizzato nella versione finale del film, verrà contatto più avanti nel corso dell'anno. Cliccando su link si possono avere tutte le informazioni e i suggerimenti su come effettuare le riprese.

E tu parteciperai? CLICCA QUI