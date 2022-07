Tromba d'aria, la stima dei danni al palazzetto: 500-600 mila euro

PIADENA DRIZZONA - Inizialmente il sindaco Matteo Priori aveva ipotizzato che potessero ammontare a un milione e mezzo, due, di euro, i danni causati al palazzetto dello Sport e al Palatenda di via XX Settembre dalla bufera del tardo pomeriggio di lunedì 4 luglio. “Adesso - riferisce il sindaco - è stata fatta una stima più puntuale e si ritiene che i danni possano essere di 500-600 mila euro circa”.

Al momento, prosegue il primo cittadino, “sono stati spostati i detriti per consentire di mettere gli spazi in sicurezza. Si stanno valutando i vari aspetti tecnici, a partire dalla sistemazione della copertura del Palazzetto. Domani avrò un incontro con EcoCasa per l’analisi della situazione dei pannelli fotovoltaici che dovranno essere sostituiti. Fortunatamente nelle clausole assicurative è previsto che il ripristino sia fatto secondo gli ultimi ritrovati tecnologici, e questo ci dà garanzie in relazione ad una aumentata efficienza dell’impianto. Sono inoltre già arrivati i preventivi dalle ditte che dovranno sistemare il parquet”. La pavimentazione infatti si è bagnata e andrà rimessa a posto.

“Per quanto riguarda il Palatenda, siamo in attesa dei preventivi per la sistemazione della copertura e del linoleum, che in qualche punto si è danneggiato. Prevediamo una protezione con cellophane per evitare problemi nel caso malaugurato dovesse ripetersi un inconveniente come quello del 4 novembre. In questo caso la previsione per rimettere tutto a posto parla di tempi un po’ più lunghi per motivi burocratici. Del Palazzetto il Comune è proprietario, mentre del Palatenda no, perché ne è titolare la banca BccCrea, per cui ci sono più passaggi da compiere: il perito, ad esempio, dovrà relazionare alla banca”.

Priori è prossimo alla nomina di un perito di parte sotto il profilo assicurativo mentre l’ingegner Bernardo Vanelli di Castelleone è già stato incaricato come tecnico edile: “Sarà lui a interfacciarsi con periti e assicurazioni, nell’ambito di una materia che si presenta piuttosto intricata”. Quanto ai tempi previsti di ripristino? “Per il Palazzetto spero che possa essere pronto entro settembre. Per il Palatenda non mi pronuncio proprio per le difficoltà dei tempi cui accennavo prima. In più, c’è un timore che aleggia, cioè che non si trovino i materiali necessari per i lavori”.