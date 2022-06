Covid: Iss, fase con forte aumento di casi non notificati

CREMONA - In questa fase dell’andamento Covid in Italia, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili «c'è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o 'autodiagnosi'. Questo potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, ed efficacia vaccinale». Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel rapporto esteso pubblicato oggi che integra il monitoraggio settimanale.

Oltre 4 milioni di casi tra 0-19 anni

Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 4.006.177 di casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 19.398 ospedalizzati, 428 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti. Lo rileva l’Istituto superiore di Sanità nel rapporto esteso pubblicato oggi che integra il monitoraggio settimanale. Rispetto ai nuovi dati del monitoraggio, in aumento il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età per questa popolazione «benché - tiene a sottolineare l'Iss - i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento». Inoltre risulta in diminuzione rispetto alla settimana precedente, riferisce l’Iss nel rapporto - la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (13%) rispetto al resto della popolazione. Un quadro che vede nell’ultima settimana, il 19% dei casi in età scolare diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 30% nella fascia d’età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni.

Booster previene 54% contagi e 86% casi gravi

Per quanto riguarda l’impatto della vaccinazione nel prevenire ricoveri e decessi, il tasso di mortalità relativo alla popolazione sopra i 12 anni, nel periodo 22 aprile-22 maggio, per i non vaccinati (15 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (4 decessi per 100.000) e circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2,4 decessi per 100.000). Sul fronte del tasso di ricoveri in terapia intensiva tra il 6 maggio e il 5 giugno per i non vaccinati (3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti) risulta circa due volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meni di 120 giorni (1 ricovero in terapia intensiva per 100.000) e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster (1 ricovero in terapia intensiva per 100mila). Per il tasso di ospedalizzazione sempre tra il 6 maggio e il 5 giugno, per i non vaccinati (60 ricoveri per 100.000 abitanti) risulta oltre due volte e mezza più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (26 ricoveri per 100mila) e oltre tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose booster (17 ricoveri per 100mila). Infine, rileva l’Iss nel rapporto esteso, per quanto riguarda il bilancio della campagna vaccinale in Italia, iniziata il 27 dicembre 2020, al 22 giugno 2022, sono state somministrate 138.126.938 (47.314.339 prime dosi, 49.921.118 seconde/uniche dosi, 40.042.502 terze dosi e 848.979 quarte dosi. Nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 22 giugno 2022 si registra una copertura con almeno una dose pari a 38,2% e con il ciclo primario completo pari a 34,8%. (ANSA)