Mondo Business: La sfida? Diventare tutti da serie A

CREMONA - Domani torna in edicola Mondo Business, il mensile di economia distribuito in regalo a tutti i lettori del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. La storia di copertina del mese di giugno ha un titolo accattivante: «Una provincia da Serie A».

Lo spunto - che appare ben chiaro dal titolo e dall’immagine della copertina che raffigura uno stadio, quasi fosse una ribalta teatrale - è la storica promozione in Serie A della Cremonese dopo oltre un quarto di secolo. L’aspetto sportivo è solo il punto di partenza per un approfondimento più ampio. L’obiettivo della cover story è declinare l’evento promozione in una prospettiva più larga, di carattere economico e culturale.

Insomma, la Serie A della Cremonese è innegabilmente una grande vetrina per l’intera provincia che ha l’occasione di mettere in mostra le sue bellezze artistiche e naturali ma anche le filiere di eccellenza - in particolare liuteria e agroalimentare - per le quali peraltro è già nota ma anche quella più recente della cosmesi.

Fedele al suo stile, Mondo Business dedica alla storia di copertina oltre cinquanta pagine ricche di interviste e approfondimenti. Grande attenzione al capitolo fondamentale della comunicazione di un territorio.

LE INTERVISTE

In una lunga chiacchieratail ministro del Turismo Massimo Garavaglia pone l’attenzione sull’importanza, per un territorio, di puntare su un «brand» che lo renda riconoscibile e diverso da altri. La sfida della promozione dei territori è il filo conduttore dell’intervista con Lara Magoni, Assessore regionale al Turismo che ben conosce la provincia di Cremona e le sue eccellenze. Interessanti gli spunti di riflessione che regala Fabio Antoldi, professore di Strategia aziendale e imprenditorialità all’Università Cattolica. Valorizzare l’onda mediatica che travolgerà Cremona con i grigiorossi in Serie A: questo, secondo Antoldi, deve essere l’obiettivo. Raggiungibile, spiega, andando oltre una semplice promozione turistica e dando spazio a una narrazione che sveli le potenzialità del territorio.

I SERVIZI



Agro-zootecnia, liuteria, cosmesi e meccanica sono le principali filiere della provincia: Ilaria Massari, direttore di Rei – Reindustria, spiega la «partita» dei bandi regionali finalizzati a promuovere e potenziare progetti.

Il sistema fieristico e l’importanza degli eventi - dopo i due anni abbondanti di emergenza Covid - è il tema sviluppato soprattutto in prospettiva con Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere. Ampio il capitolo relativo al turismo con tre servizi mirati: il primo accende i riflettori sui dati dei flussi dei visitatori a Cremona e in provincia; il secondo analizza la situazione dell’accoglienza dal punto di vista delle strutture ricettive e il terzo è incentrato sulle potenzialità del Po.

Particolarmente interessanti un paio di servizi in cui diamo conto del fenomeno - in forte crescita - legato alle aziende del food e dell’agroalimentare che offrono «esperienze sensoriali» ai loro visitatori.



ASSOCIAZIONI IN VETRINA



L’eccellenza dei prodotti lattiero-caseari, l’arte del lavoro del vetro, il gusto delle miscele di caffé realizzate nel Cremasco ma anche la sempre più allarmante emergenza idrica sono alcuni dei temi trattati da Confindustria, Libera Artigiani Crema, CNA e Libera Agricoltori.



BAROMETRO



L’ultima pagina del magazine come sempre è dedicata al «meteo» provinciale: per chi splende il sole e a chi, invece, servirà l’ombrello?