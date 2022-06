Avis in festa: il gruppo di Piadena compie 70 anni

PIADENA - Sono stati i ritmi cadenzati delle percussioni degli «Sbandieratori e Musici dei Dovara», e le loro evoluzioni, alle 10 di ieri, in piazza Garibaldi, a dare il via alle celebrazioni del 70esimo di fondazione del gruppo comunale Avis di Piadena, accompagnate sotto il chiostro del Comune dai disegni realizzati per l’occasione da bambini e ragazzi.

I donatori si sono poi recati nella vicina chiesa di Santa Maria Assunta, insieme alle diverse associazioni consorelle giunte per l’occasione, per partecipare alla messa celebrata da don Antonio Pezzetti.

Il gruppo degli Sbandieratori

Presenti anche il vicesindaco di Piadena Luciano Di Cesare, il vicesindaco di Torre de’ Picenardi Franco Potabili Bertani e il sindaco di Voltido Giorgio Borghetti. Il sindaco di Piadena Matteo Priori, impegnato all’organo, si è poi unito alla cerimonia successiva nel chiostro per la consegna dei riconoscimenti di merito ai donatori, coordinata da Lorella Azzali.

Affiancata dal presidente Ezechiele Galetti, la vicepresidente del gruppo Avis Federica Ferrari ha ringraziato il parroco «per la bellissima omelia», le scuole, Gianluigi Pederzani per la grafica e l’impaginazione della pubblicazione celebrativa e rievocativa “1952-2022.

Settant’anni di speranza” e il dottor Bruno Lari, a lungo direttore sanitario: «Ci hai sempre dato dei consigli preziosi. Grazie a te e all’attuale direttore sanitario, Pietro Parenti. Un pensiero lo voglio rivolgere a mio papà, al quale devo il mio ingresso nell’Avis. A tutti dico trasmettete questo insegnamento perché c’è bisogno di nuovi donatori».

Galetti ha ringraziato di cuore il direttivo «e i donatori, che quando vengono chiamati, rispondono sempre». Quindi il via alla consegna dei riconoscimenti in base al numero delle donazioni.

SUPER E STORICI DONATORI

Superdonatore Angelo Lanfredi, con 141 donazioni. Una maglietta speciale è stata consegnata a uno storico donatore, Romano Guindani, e una targa a Massimiliano Adamoli, “colonna” avisina «sempre presente».

Al termine trasferimento sulla scalinata dell’oratorio per la foto di gruppo dei premiati. A margine della cerimonia, Priori si è detto «orgoglioso, a nome della comunità, per la presenza di una realtà così importante come l’Avis, che ha raggiunto un traguardo così importante. E’ un’associazione che incarna i valori e il senso del volontariato, declinato nel senso più nobile, e per questo non possiamo che ringraziarla e augurarle lunghissima vita». Terminate le parti ufficiali, trasferimento all’agriturismo L’Airone di Castelfranco d’Oglio per il pranzo.