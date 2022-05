La Pro loco ingrana la quarta: cibo da strada e mercatino dell'artigianato

CASALMAGGIORE - La creatività «in tutte le sue forme ed espressioni». Così la Pro loco, al suo primo appuntamento dopo il rinnovo del consiglio direttivo che ha visto il passaggio del testimone da Liliana Cavalli a Mirko Devicenzi come presidente e Martina Abelli come vicepresidente, annuncia l’appuntamento in programma per domenica in piazza Turati: il mercatino dell’artigianato di Primavera.

«Un po’ — dicono all’associazione — l’avevamo promesso, un po’ l’avevamo sperato! In concomitanza con l’evento dei Food Truck di Dolomiti Eventi che allieterà con il buon cibo tutto il fine settimana la piazza Garibaldi, per domenica la Pro loco di Casalmaggiore, in collaborazione con alcuni artigiani locali, organizza un mercatino dell’artigianato variopinto e sorridente aperto dalle 10 alle 21. Più di 20 banchi di creativi locali coloreranno la giornata con allegria, tanto entusiasmo e splendidi manufatti di vario genere. E dalle 18 il ristorante Piàsa Vècia offrirà anche un concerto di musica dal vivo. Suoneranno i Mosaico, un gruppo pop- rock di Parma per un aperitivo perfetto con musica, birra e vino a fiumi, buon cibo e la creatività in tutte le sue forme».

Sulla pagina Facebook della Pro loco sarà pubblicata la presentazione di tutti i creativi che partecipano, sarà possibile vedere i loro lavori e contattarli per maggiori informazioni.

«Casalmaggiore propone una domenica speciale per tutti i gusti, non mancate», dicono i componenti della associazione Pro loco casalese.

Da oggi, inoltre, in piazza Garibaldi, come anticipato nei giorni scorsi da La Provincia, si terrà «Casalmaggiore Street Food», evento organizzato dall'agenzia Dolomiti Eventi, con cui il Comune e la Pro loco hanno già collaborato negli anni precedenti.

«La Carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a Casalmaggiore, con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti». L’offerta di sapori, tra cibi e bevande, si annuncia variegata come nella precedente occasione.

Oggi la manifestazione sarà attiva sul listone dalle 17 alle 24, domani e domenica dalle 12 alle 24. Un modo alternativo e comodo per spaziare tra gusti e sapori di diverse regioni italiane e anche per qualche puntatina all’estero.