Tenta di rubare un intero prosciutto crudo, denunciato

RIVARIOLO DEL RE - La sera del 12 maggio i Carabinieri della Stazione di Rivarolo del Re hanno denunciato un cittadino italiano di 32 anni, residente in provincia di Mantova, per tentato furto aggravato commesso presso il supermercato Conad di Casalmaggiore. L’uomo è stato individuato e fermato da un dipendente dell’esercizio commerciale dopo avere oltrepassato la barriera delle casse attraverso l’uscita senza acquisti.

Il dipendente del negozio ha notato che l’uomo aveva un anomalo rigonfiamento sotto il giubbotto smanicato che indossava. Ha fermato l’uomo prima che uscisse e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Con stupore è stato accertato che l’uomo sotto il giubbotto aveva infilato un intero prosciutto crudo. È stato quindi identificato e accompagnato in caserma dove per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato mentre il prosciutto crudo, del valore di circa 160 euro, è stato restituito al responsabile dell’esercizio commerciale.