Cercasi sindaco, quattro candidati per tre paesi

BOZZOLO/GAZZUOLO/POMPONESCO - Quattro candidati sindaco per tre paesi. La disaffezione alla vita politica locale si tocca con mano nelle elezioni amministrative dei tre paesi del territorio Oglio Po mantovano: Bozzolo, Gazzuolo e Pomponesco. Solamente in quest'ultimo, il più piccolo dei tre in termini di abitanti, infatti, i cittadini potranno scegliere tra due candidati. A sfidarsi saranno il sindaco uscente Giuseppe Baruffaldi, forte di due mandati alle spalle e Maicol Caffarra, attuale consigliere di minoranza. Un duello che si annuncia quanto mai equilibrato e incerto.

A Bozzolo secondo mandato «e mezzo» per Giuseppe Torchio, che non avrà nessuno sfidante. La lista dell’attuale maggioranza è confermata al 90% con pochissimi nuovi innesti. Anche a Gazzuolo i cittadini troveranno sulla scheda solamente una lista: «Uniti per il Comune», espressione dell’attuale maggioranza. Nuovo però è il candidato sindaco in quanto il primo cittadino uscente Agostino Contesini, ha già raggiunto i tre mandati consecutivi. Il suo successore è Andrea Minari, attuale capogruppo. Per poter essere eletti Torchio e Minari, dovranno recarsi alle urne il 40% degli aventi diritto (non si contano gli Aire, ossia i residenti all’estero) ed i voti validi devono essere almeno il 50% +1.