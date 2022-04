Operazione «Sicurezza»: telecamere nei parchi

VIADANA - Ben 21 telecamere pubbliche di videosorveglianza nei parchi cittadini per garantire un maggiore controllo del territorio e più sicurezza. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che attraverso una delibera della giunta ha approvato la candidatura del progetto al bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di cofinanziamenti per elevare la sicurezza urbana.

Le telecamere verrebbero installate in sei parchi del capoluogo: Giardini del Bersagliere, Rotonda Giardini, parco Baden Powell e poi nei parchetti di via Villa del Veneziano, via Solazzi, via Galvani.

Anche nei Giardini del bersagliere c’è la necessità di telecamere

Per l’acquisto delle videocamere serviranno circa 60 mila euro e, una volta installate, potranno servire alla polizia locale per visionare le immagini in caso di segnalazioni o denunce da parte della cittadinanza, in caso di comportamenti illeciti come furti, danneggiamento e atti vandalici. Le immagini consentono, il più delle volte, di identificare i soggetti coinvolti, dando poi modo ai vigili di comunicare la notizia di reato alla Procura di Mantova, che valuta se esercitare l’azione penale. «Lo scopo di questo progetto è quello di elevare la sicurezza del territorio potendo affiancare al costante controllo da parte della polizia locale un sistema tecnologico che possa aiutare a monitorare queste aree sensibili con la produzione di filmati atti all’individuazione di atti illeciti e di degrado», fanno sapere dall'amministrazione comunale.

Ogni punto di rilevazione sarà composto da almeno una telecamera ambientale ad alta risoluzione con capacità di visione diurna e notturna, oltre alla registrazione locale in massima qualità e remota verso il comando dei vigili, così da avere la possibilità di controllo capillare del territorio. «Dopo gli investimenti diretti alle frazioni, in particolare a Cogozzo e San Matteo delle Chiaviche, con questo bando ci concentriamo sul capoluogo — spiega l’assessore alla Sicurezza Romano Bellini — Ringraziamo la Regione Lombardia che mette a disposizione queste somme, che rappresentano per noi occasioni da non perdere. Ci auguriamo di essere tra i vincitori del bando».