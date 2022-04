Addio al prof. Galante

SAN DANIELE PO - Addio a Gabriele Galante, ex professore, amministratore e storico volontario di protezione civile. Con lui se ne va un pezzo di storia del paese, amato e stimato da intere generazioni di persone. Scomparso all’età di 81 anni, è stato professore di educazione tecnica prima a Sospiro poi a San Daniele, dove ha svolto anche il ruolo di vice preside. Ricordato da molti per il suo profondo rigore, ha lasciato un ricordo davvero unico, del suo alto valore di educazione e di studio. In tanti ricordano i patemi d’animo e le notti insonni prima della verifica o dell’interrogazione di educazione tecnica, ma anche la settimana verde che aveva istituito per i ragazzi di terza media, alla scoperta della natura in val di Rabbi.

Insegnante lungimirante, preparatissimo, colonna di una scuola capace di insegnare competenze vere e spendibili ai propri alunni. Il suo grande impegno lo ha dimostrato in più occasioni. Diventando il braccio destro dell’allora sindaco Virginio Lini e indossando anche la casacca gialla della protezione civile. Un volontario con la V maiuscola che non si è mai tirato indietro, aderendo alla colonna mobile provinciale per le missioni all’Aquila per il post terremoto e nel Centro Sud per l’emergenza neve. In occasione della processione della Madonna della Fiducia, sulle acque del Grande Fiume, era sempre lui a guidare l’imbarcazione della protezione civile dalla quale il vescovo e il parroco benedivano il Po. Per non parlare della sua abilità ai fornelli in occasione delle feste al parco della Mela Verde. In tanti ieri si sono stretti al dolore della moglie Maurella, dei figli Gabriella e Paolo. I funerali si terranno questa mattina alle 9.30.