Covid, 261 positivi nel Cremonese, un decesso

CREMONA - In Lombardia sono 8.555 i nuovi positivi su 68.151 tamponi effettuati, 261 casi in provincia di Cremona. Il tasso di positività è in crescita: oggi è al 12,5%, mentre ieri era al 11%. In Regione i ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili (58 come ieri), ma aumentano ancora i ricoveri ordinari: 14 in più rispetto a ieri, arrivando a un totale complessivo di 858. Sono 26 i nuovi decessi, uno in provincia.

