Covid, decollo di contagi: 350 casi in provincia di Cremona

CREMONA - La Lombardia registra un aumento sorprendente dei casi di positività al Covid-19: a fronte di 91.356 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore i positivi sono 9.540 (10,4%), dei quali 350 nella sola provincia di Cremona. Rimane stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (come ieri sono 73 in tutta la Regione), ma aumentano i ricoveri in reparti ordinari: sono, infatti, 43 i nuovi ingressi in ospedale, facendo salire il totale a 829. 14 i nuovi decessi nella Regione, nessuno nel Cremonese.

I nuovi casi per provincia: