Covid, in provincia di Cremona 52 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

CREMONA - Sono stati 52 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7%). Invariati rispetto a ieri, secondo i dati della Regione, i ricoveri in terapia intensiva: 73, mentre sono stati 24 i nuovi ingressi nei reparti ordinari, dove ora i ricoverati sono 786. Tredici i decessi per un totale di 38.952 vittime da inizio pandemia.

I dati di oggi:



i tamponi effettuati: 21.697, totale complessivo: 33.786.045

i nuovi casi positivi: 2.336

in terapia intensiva: 73 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+24)

i decessi, totale complessivo: 38.952 (+13)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52 ;

; Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218.

IN ITALIA

Sono 28.900 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.886. Le vittime sono invece 129 (ieri erano state 86). Sono 1.003.239 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 3.735 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.402.905 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 28.900. I dimessi e i guariti sono 12.242.669, con un incremento di 25.834 rispetto a ieri. (ANSA)