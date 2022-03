Covid, maxi calo dei casi a febbraio, il 5% si è infettato due volte

CREMONA - Mentre il numero dei contagi riporta le lancette indietro in provincia di Cremona ai giorni precedenti la quarta ondata, per il terzo giorno consecutivo si deve purtroppo registrare una nuova vittima del Covid. Sono 166 i nuovi positivi registrati sul nostro territorio secondo il «cruscotto» online che sul sito della Regione monitora quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria in Lombardia. Con questo dato, il bilancio da lunedì assomma a 970 casi contro i 1.295 contati negli stessi giorni della settimana scorsa. Il confronto fra i due periodi evidenzia dunque un calo del 25%. E per trovare un bilancio parziale più piccolo occorre tornare ai giorni dal 13 al 18 dicembre 2021. Dopo il piccolo incremento registrato la settimana scorsa — chiusa con 1.423 casi, +6% rispetto ai 1.344 di quella precedente — sembra dunque che la curva del contagio si stia piegando con decisione verso il basso. Una speranza confermata dal confronto fra il mese di gennaio, durante il quale i contagiati sono stati 30.589 (il 45% di tutti quelli registrati dall’inizio dell’epidemia), e febbraio con 7.957: il calo da un mese all’altro è stato del 74%.



E un’analisi dell’andamento dell’epidemia nel mese di febbraio è contenuta nell’ultimo report dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Ats Val Padana, aggiornato al 28 febbraio. Secondo questo resoconto, «circa il 2.5% dell’intera popolazione di Ats Val Padana (Mantova e Cremona, ndr) si è positivizzata al Covid nel corso del mese di febbraio 2022. È da notare l’alto numero di ripositivizzati che costituiscono il 5% dei positivi. L’ambito che nel mese di febbraio ha mostrato il maggior numero di contagi in rapporto alla popolazione è stato quello di Mantova. Il maggior numero di decessi si è invece registrato nel Casalasco-Viadanese. A febbraio, la maggiore incidenza di casi è stata registrata nei comuni di Villimpenta, Gazzuolo e Cingia de’ Botti, in cui oltre il 7% degli abitanti si è positivizzato». Le persone che hanno contratto il Covid per la seconda volta a febbraio sono state 420 in provincia di Cremona. Di queste, 99 sono under 18; 195 hanno fra i 19 e i 50 anni; 87 fra i 51 e i 70 anni e 39 sono over 70.



Quanto alle vittime, se i due ‘zeri’ consecutivi di martedì e mercoledì avevano acceso la speranza, i tre decessi contati nei tre giorni consecutivi hanno consigliato di mantenere la prudenza. Tuttavia il bilancio delle vittime registrate da lunedì è finora fermo a quattro, mentre quello finale della settimana precedente era stato pari a 12. E prima ancora i morti erano stati 16, 16 e 25. Febbraio ha fatto contare 68 decessi contro i 77 di gennaio.